Де Брёйне: для «Манчестер Сити» ничего не изменилось. Надеемся завоевать несколько трофеев
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал решение УЕФА отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы на два сезона за финансовые махинации.
«У нас был отпуск, когда УЕФА опубликовал своё заявление. Мы вернулись в расположение клуба и просто играли в футбол. Ситуация такая, какая есть. После возвращения мы тренировались в обычном режиме. Для нас ничего не изменилось.
Нам всё ещё предстоит провести много матчей в двух кубковых турнирах и Лиге чемпионов. Надеемся, что сможем поймать нужный ритм как можно быстрее и завоюем несколько трофеев», — приводит слова Де Брёйне Goal.
26 февраля «Манчестер Сити» на выезде проведёт первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», начало — в 23:00 мск.
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