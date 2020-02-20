Де Брёйне: для «Манчестер Сити» ничего не изменилось. Надеемся завоевать несколько трофеев

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал решение УЕФА отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы на два сезона за финансовые махинации.

«У нас был отпуск, когда УЕФА опубликовал своё заявление. Мы вернулись в расположение клуба и просто играли в футбол. Ситуация такая, какая есть. После возвращения мы тренировались в обычном режиме. Для нас ничего не изменилось.

Нам всё ещё предстоит провести много матчей в двух кубковых турнирах и Лиге чемпионов. Надеемся, что сможем поймать нужный ритм как можно быстрее и завоюем несколько трофеев», — приводит слова Де Брёйне Goal.

26 февраля «Манчестер Сити» на выезде проведёт первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», начало — в 23:00 мск.