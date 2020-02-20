Ван Перси: дайте Сульшеру время. «Манчестер Юнайтед» должен обрести стабильность
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поделился мнением о работе главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера.
«После ухода сэра Алекса Фергюсона все понимали, что будет очень тяжело придерживаться того уровня, которого он достиг с командой. Думаю, все это могли увидеть. Был Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Жозе Моуринью Теперь это Уле-Гуннар Сульшер.
Фергюсону потребовалось некоторое количество времени, чтобы приспособиться и дойти до определённого уровня. Я не думаю, что менять тренера каждые год-два — это хороший вариант для клуба. Если вы доверили эту непростую работу Сульшеру, дайте ему время. Клуб должен обрести стабильность», — приводит слова ван Перси AS со ссылкой на Omnisport.
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