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Ван Перси: дайте Сульшеру время. «Манчестер Юнайтед» должен обрести стабильность

Ван Перси: дайте Сульшеру время. «Манчестер Юнайтед» должен обрести стабильность
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поделился мнением о работе главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера.

«После ухода сэра Алекса Фергюсона все понимали, что будет очень тяжело придерживаться того уровня, которого он достиг с командой. Думаю, все это могли увидеть. Был Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Жозе Моуринью Теперь это Уле-Гуннар Сульшер.

Фергюсону потребовалось некоторое количество времени, чтобы приспособиться и дойти до определённого уровня. Я не думаю, что менять тренера каждые год-два — это хороший вариант для клуба. Если вы доверили эту непростую работу Сульшеру, дайте ему время. Клуб должен обрести стабильность», — приводит слова ван Перси AS со ссылкой на Omnisport.

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