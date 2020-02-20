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«Сочи» победил «Астану». Кокорин не отметился результативными действиями

«Сочи» победил «Астану». Кокорин не отметился результативными действиями
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» одержал победу в товарищеском матче с «Астаной». Счёт встречи — 3:1.

Российская команда вышла вперёд на 23-й минуте благодаря точному удару полузащитника Андрея Мостового. Спустя 13 минут преимущество сочинцев удвоил хавбек Никита Бурмистров. Казахстанский коллектив ответил голом с пенальти на 64-й минуте. Точку в противостоянии на 87-й минуте поставил Мостовой, оформивший дубль.

Участие в матче принял нападающий «Сочи» Александр Кокорин, недавно присоединившийся к команде на правах аренды из «Зенита». Форвард вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

«Сочи», набрав 15 очков в 18 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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Никто не мог предположить, что возвращение в элитный футбол будет даваться отсидевшему на зоне нападающему столь легко.
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