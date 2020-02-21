Футболист «Аякса» издевательски спародировал соперника, изобразившего муки

Нападающий «Аякса» Райан Бабель необычным образом отреагировал на поведение соперника в гостевом матче первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Хетафе», завершившегося победой хозяев со счётом 2:0.
В начале второго тайма, на 55-й минуте, когда счёт был 1:0, форвард вступил на фланге в борьбу с игроком испанской команды. Осознав, что заполучить мяч не удастся, Райан оттолкнул оппонента. Тот отлетел на несколько метров и изобразил серьёзную боль, из-за чего главному арбитру встречи пришлось остановить игру и наказать нарушителя жёлтой карточкой.
Раздосадованный Бабель решил спародировать футболиста «Хетафе» и повалился на газон, а когда тот встал на ноги и захромал к бровке, подошёл к нему и изобразил его походку. Издевательства со стороны Райана прервали игроки испанского коллектива.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».
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