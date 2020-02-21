«Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол» в Лиге Европы
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Ему ассистировали судьи на линиях Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман.
Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Диогу Жота, которому ассистировал Рауль Хименес. В начале второго тайма английский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Рубен Невеш. На 67-й минуте счёт до крупного довёл Жота с передачи Мэтта Доэрти. Окончательный счёт установил Жота, который отличился на 81-й минуте с паса Жоау Моутинью.
В другом матче «АЗ Алкмар» на своём поле сыграл вничью с ЛАСКом со счётом 1:1.
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
Окончен
4 : 0
Эспаньол
Барселона, Испания
1:0 Жота – 15' 2:0 Невеш – 52' 3:0 Жота – 67' 4:0 Жота – 81'
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