«Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол» в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Ему ассистировали судьи на линиях Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Диогу Жота, которому ассистировал Рауль Хименес. В начале второго тайма английский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Рубен Невеш. На 67-й минуте счёт до крупного довёл Жота с передачи Мэтта Доэрти. Окончательный счёт установил Жота, который отличился на 81-й минуте с паса Жоау Моутинью.

В другом матче «АЗ Алкмар» на своём поле сыграл вничью с ЛАСКом со счётом 1:1.