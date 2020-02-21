В музее сборной Бразилии выставили восковую фигуру Пеле

Бразильская конфедерация футбола выставила в музее национальной сборной страны восковую фигуру легендарного Пеле.
Сам Пеле не смог присутствовать на церемонии, посвящённой этому событию, однако представители конфедерации побывали дома у знаменитого игрока и показали ему скульптуру.
Видео с реакцией Пеле на сюрприз можно посмотреть в «твиттере» CBF. «Конечно, скульптура гораздо красивее меня. Это возможность, которую дал нам Бог — оставлять добрые воспоминания будущим поколениям. Я благодарен Богу за то, что сейчас нахожусь в добром здравии», — сказал бразилец.
79-летний Пеле вынужден передвигаться с ходунками после операции на тазобедренном суставе. Ранее сообщалось, что бразилец впал в депрессию и ведёт затворнический образ жизни, но сам Пеле эти слухи опроверг.
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