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Раньери: как собираемся остановить Лукаку и Мартинеса? Цепями!

Раньери: как собираемся остановить Лукаку и Мартинеса? Цепями!
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери дал комментарий в преддверии выездного матча 25-го тура итальянской Серии А с «Интером».

«Мы должны сыграть идеально, надо проявить большое желание и атаковать в нужный момент. Знаем сильные стороны «Интера», готовы к этой встрече.

Что касается последних поражений — не думаю, что это психологическая проблема. Нам нужен баланс. Битва будет продолжаться до последнего тура.

Как собираемся остановить Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса? Цепями! Если серьёзно, попытаемся отрезать их от передач и будем стараться совершать перехваты», — приводи слова Раньери Football Italia.

Матч «Интер» — «Сампдория» состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» послезавтра, 23 февраля, начало — в 22:45 мск.

«Съем своих игроков живьём». Раньери — о поражении со счётом 1:5 в матче с «Лацио»
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