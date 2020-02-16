Анчелотти: я не хочу, чтобы у моей команды была чёткая философия игры

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти признался, что сознательно не хочет прививать своей команде какую-либо философию. По его мнению, подобный подход лишает его гибкости.

«Я не хочу, чтобы у моей команды была чёткая философия. Если она есть, то ты всегда играешь лишь одним способом, а в футбол надо играть по-разному. Можно действовать агрессивно, сыграть оборонительно, использовать контратаки и так далее.

Нельзя сказать, что что-то из этого хорошо, а что-то — нет. Не существует одной победной системы. На мой взгляд, главное — чтобы игроки чувствовали себя на поле комфортно.

Моя работа — сделать так, чтобы игроки понимали, что от них требуется на поле. Речь идёт не о философии, а о конкретных действиях», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Эвертона».