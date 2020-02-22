Лэмпард — второй тренер, дважды в сезоне победивший команду Моуринью в чемпионате

«Челси» одержал победу в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Лондонское дерби прошло на стадионе «Стэмфорд Бридж» сегодня, 22 февраля, и завершилось со счётом 2:1.



Таким образом, синие оказались сильнее «шпор» в обеих встречах в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. В первом матче, который прошёл на арене «Тоттенхэм Хотспур» 22 декабря прошлого года, подопечные Жозе Моуринью потерпели поражение со счётом 0:2.



Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард стал вторым специалистом, дважды в сезоне победивший команду португальца в национальном первенстве. Ранее это удалось лишь Жайме Пачеко и его «Боавиште» в чемпионате Португалии в кампании-2000/2001.



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