Гол Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить на выезде «Вердер»

В 23-м туре немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Бремене на арене «Везерштадион» и завершилась со счётом 0:2.



Гости вышли вперёд на 52-й минуте благодаря точному удару защитника Дан-Акселя Загаду. На 66-й минуте преимущество «шмелей» удвоил нападающий Эрлинг Холанд.



«Боруссия», набрав 45 очков, по дополнительным очкам обошла «РБ Лейпциг» и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги, однако может опуститься ниже по итогам тура. «Вердер» (17) по-прежнему находится в зоне вылета, располагаясь на 17-й строчке.



Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020

Результаты параллельных матчей 23-го тура Бундеслиги:



«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Хоффенхайм» — 1:1

«Фрайбург» — «Фортуна» — 0:2