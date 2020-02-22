Гол Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить на выезде «Вердер»
В 23-м туре немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Бремене на арене «Везерштадион» и завершилась со счётом 0:2.
Гости вышли вперёд на 52-й минуте благодаря точному удару защитника Дан-Акселя Загаду. На 66-й минуте преимущество «шмелей» удвоил нападающий Эрлинг Холанд.
«Боруссия», набрав 45 очков, по дополнительным очкам обошла «РБ Лейпциг» и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги, однако может опуститься ниже по итогам тура. «Вердер» (17) по-прежнему находится в зоне вылета, располагаясь на 17-й строчке.
Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020
Германия - Бундеслига. 23-й тур
22 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Загаду – 52' 0:2 Холанд – 66'
Результаты параллельных матчей 23-го тура Бундеслиги:
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Хоффенхайм» — 1:1
«Фрайбург» — «Фортуна» — 0:2
Германия - Бундеслига. 23-й тур
22 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Гинтер – 11' 1:1 Рибейро – 90+2'
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