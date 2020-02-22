Имбула, которым интересуются «Локомотив» и «Сочи», расторг контракт со «Сток Сити»

«Сток Сити» на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником сборной Демократической Республики Конго Ганелли Имбула.

«Сток Сити» может подтвердить, что контракт Ганелли Имбула с клубом был расторгнут по взаимному согласию при условии одобрения регулирующим органом. Мы желаем Ганелли успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «гончаров».

Летом 2019 года Имбула перешёл в «Лечче» на правах аренды до конца нынешнего сезона. В феврале итальянский клуб вернул 27-летнего футболиста в «Сток Сити». В четырёх матчах за «Лечче» во всех турнирах хавбек записал в свой актив один гол.

Ранее сообщалось, что в услугах Имбула заинтересован московский «Локомотив» и «Сочи».