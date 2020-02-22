«Манчестер Сити» не реализовал очередной пенальти. Видео

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимает «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 61-й минуте при счёте 0:0 в пользу гостей был назначен пенальти — после выстрела полузащитника Илкая Гюндогана мяч попал в руку хавбеку Денису Праету. От пропущенного гола «лис» спас вратарь Каспер Шмейхель, отразивший удар нападающего Серхио Агуэро.

Видео момента с назначением пенальти доступно на «Чемпионате».

Видео сейва Шмейхеля доступно на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни, помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Джонатан Мосс.



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