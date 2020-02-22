Ушёл из жизни бывший футболист ЦСКА Марьян Плахетко
ЦСКА в своём официальном «твиттере» сообщил об уходе из жизни бывшего футболиста команды Марьяна Плахетко. Экс-защитнику было 74 года.
«Выражаем соболезнования семье и близким нашего ветерана», — говорится в сообщении «армейцев».
Плахетко начинал карьеру в 1963 году в составе львовских «Карпат», а спустя год перебрался в СКА из того же города. В ЦСКА Марьян перешёл в 1968 году. В московском клубе он провёл шесть лет, а в 1970 году стал чемпионом СССР. Последние годы карьеры, которая длилась до 1980 года, экс-защитник провёл в ГДР. В сборную СССР вызывался с 1968 по 1971 год. В 1968 году был признан мастером спорта.
После завершения карьеры Плахетко работал начальником команды в ЦСКА и «Торпедо».
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