Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ушёл из жизни бывший футболист ЦСКА Марьян Плахетко

Ушёл из жизни бывший футболист ЦСКА Марьян Плахетко
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА в своём официальном «твиттере» сообщил об уходе из жизни бывшего футболиста команды Марьяна Плахетко. Экс-защитнику было 74 года.

«Выражаем соболезнования семье и близким нашего ветерана», — говорится в сообщении «армейцев».

Плахетко начинал карьеру в 1963 году в составе львовских «Карпат», а спустя год перебрался в СКА из того же города. В ЦСКА Марьян перешёл в 1968 году. В московском клубе он провёл шесть лет, а в 1970 году стал чемпионом СССР. Последние годы карьеры, которая длилась до 1980 года, экс-защитник провёл в ГДР. В сборную СССР вызывался с 1968 по 1971 год. В 1968 году был признан мастером спорта.

После завершения карьеры Плахетко работал начальником команды в ЦСКА и «Торпедо».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020