Игры Серии А «Интер» — «Сампдория» и «Аталанта» — «Сассуоло» перенесены из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отмене всех спортивных мероприятий на территории регионов Ломбардия и Венето, сообщает Football Italia.
Причиной отмены спортивных мероприятий стали случаи заболевания коронавирусом в регионах. В число отменённых мероприятий вошло три матча итальянской Серии А: «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория». Все три встречи должны были состояться сегодня, 23 февраля. Новые даты проведения матчей будут объявлены позднее. Перенесены и 42 матча в любительских и молодёжных лигах, а также встреча «Асколи» и «Кремонезе» в Серии B.
Лидером Серии А на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 60 очков в 25 матчах. В первую тройку входят римский «Лацио» (56) и миланский «Интер» (54).
- 23 февраля 2020
-
10:08
-
09:57
-
09:43
-
09:37
-
09:21
-
09:20
-
05:08
-
04:24
-
03:05
-
01:11
-
01:06
-
01:03
-
00:51
-
00:43
-
00:21
-
00:12
- 22 февраля 2020
-
23:54
-
23:48
-
23:35
-
23:27
-
23:18
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:37
-
22:29
-
22:22
-
22:21
-
22:19
-
22:12
-
22:07
-
21:54
-
21:39
-
21:38
-
21:23