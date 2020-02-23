Игры Серии А «Интер» — «Сампдория» и «Аталанта» — «Сассуоло» перенесены из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отмене всех спортивных мероприятий на территории регионов Ломбардия и Венето, сообщает Football Italia.



Причиной отмены спортивных мероприятий стали случаи заболевания коронавирусом в регионах. В число отменённых мероприятий вошло три матча итальянской Серии А: «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория». Все три встречи должны были состояться сегодня, 23 февраля. Новые даты проведения матчей будут объявлены позднее. Перенесены и 42 матча в любительских и молодёжных лигах, а также встреча «Асколи» и «Кремонезе» в Серии B.

Лидером Серии А на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 60 очков в 25 матчах. В первую тройку входят римский «Лацио» (56) и миланский «Интер» (54).