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Турция обыграла Нидерланды и заняла 7-е место на Кубке Легенд

Турция обыграла Нидерланды и заняла 7-е место на Кубке Легенд
Футбол / Прочие турниры 0

В Москве завершился матч за 7-е место Кубка Легенд Турция — Нидерланды. Победу со счётом 13:8 одержали турецкие футболисты.

В составе победителей семь голов записал в актив Ахмет Дурсун. У Шанлы Тунджая и Марко Аурелио — по дублю. Ещё по одному мячу в ворота сборной Нидерландов отправили Хасан Кабзе и Али Гюнеш. У проигравших хет-трик на счету Рафаэля ван дер Варта. Мендес де Сильва, Орландо Энгелар, Схакен Рюбен, Романо Деннебоом и Мадуро Хедвигес забили Турции по одному мячу.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Восемь команд поделены на две группы, после группового этапа идут матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

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