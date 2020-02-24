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Мюллер призвал «Баварию» не бояться «Челси»

Мюллер призвал «Баварию» не бояться «Челси»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«После более чем 100 матчей в Лиге чемпионов думаешь, что был на всех лучших европейских стадионах, но на «Стэмфорд Бридж» мне ещё бывать не доводилось.

У «Челси» качественная команда и молодые талантливые футболисты в составе, которые действительно могут доставить хлопот. «Бавария» должна серьёзно подготовиться к ним. Но они не являются лучшей командой в Европе на данный момент, поэтому мы должны быть уверены в себе и не бояться «Челси», – приводит слова Мюллера The Athletic.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Баварией» состоится завтра, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, ответная игра пройдёт в Мюнхене 18 марта.

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