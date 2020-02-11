Мюллер: возможно, мы позвоним Роббену и попросим вернуться

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Германии с «Шальке-04».

«Конечно, «Шальке» это команда, которая в этом году доказала, что она может быть конкурентноспособна. Они знают, каково это играть в кубке. Думая о матче в гостях у «Шальке», я сразу вспоминаю Арьена Роббена и его сумасшедшее соло (полуфинал 2010 года. — Прим. «Чемпионата»), после которого счет стал 1:0 в нашу пользу. Арьен больше не играет за нас, но, возможно, мы позвоним ему и попросим вернуться», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Самым титулованным клубом в истории Кубка Германии является «Бавария». Мюнхенский клуб становился обладателем трофея 19 раз. Второе место с большим отставанием занимает «Вердер», который выигрывал Кубок Германии шесть раз. Третье место делят «Шальке-04» и «Айнтрахт» (по пять).