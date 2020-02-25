Защитник «МЮ» Смоллинг — о контракте с «Ромой»: летом мне предстоит интересное решение

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, играющий на правах аренды за «Рому», прокомментировал возможный переход в итальянский клуб на постоянной основе.

Контракт Смоллинга с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2022 года, и у клуба есть возможность продлить его ещё на один год, но англичанин рассмотрит возможность перехода в «Рому» на постоянной основе.

«Италия — новая страна и новый опыт для меня. Но я быстро вписался в команду, и фанаты проявили свою любовь и поддержку, поэтому мне предстоит интересное решение. Увидим, что будет в конце сезона.

У нас был разговор с Сульшером, и я сказал, что привык играть практически в каждом матче, когда я нахожусь форме и без травм. Поэтому, когда моё время могло сократиться вдвое, при рассмотрении возможности перехода не было варианта лучше, чем «Рома». Мы говорили об этом открыто и смогли добиться желаемого с обеих сторон», — приводит слова Смоллинга Sky Sports.