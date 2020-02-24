«Рома» намерена выкупить Мхитаряна и Смоллинга
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека сообщил о желании подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга и полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна на постоянной основе.
«Крис — великолепный парень и определённо профессионал своего дела. Он быстро приспособился к футболу в итальянском чемпионате, и все в клубе его любят. Я бы хотел, чтобы он остался. Мы общаемся на эту тему. Я не знаю о ситуации с «Манчестер Юнайтед», но Крис очень важен для нас.
Что касается Мхитаряна, то в ходе сезона он получал травмы, но он возвращается и показывает свой уровень. Посмотрим, что произойдёт. Он отлично ведёт себя на поле, принимая смелые решения, и я бы также хотел сохранить Генриха в нашей команде», — приводит слова Фонсеки Sky Sports.
Фонсека: мы скучали по Мхитаряну
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