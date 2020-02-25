Малафеев запустил тренировочный челлендж. Видео

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, в настоящее время работающий в клубе заместителем спортивного директора по общим вопросам, запустил новый челлендж.



Экс-футболист опубликовал в «Твиттере» видео со своей тренировкой. В ходе занятия он чеканил мяч и одновременно бил по боксёрской груше.



«Самая, самая, самая, самая, самая… Обычная тренировка. Готов повторить?!» — написал Малафеев.

Видео доступно на «Чемпионате».

Малафеев защищал цвета «Зенита» на протяжении всей карьеры, которая длилась с 1999 по 2016 год. С сине-бело-голубыми Вячеслав завоевал 13 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона России, три Кубка и три Суперкубка страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В сборную России экс-вратарь вызывался с 2003 по 2012 год.