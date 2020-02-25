Малафеев запустил тренировочный челлендж. Видео
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, в настоящее время работающий в клубе заместителем спортивного директора по общим вопросам, запустил новый челлендж.
Экс-футболист опубликовал в «Твиттере» видео со своей тренировкой. В ходе занятия он чеканил мяч и одновременно бил по боксёрской груше.
«Самая, самая, самая, самая, самая… Обычная тренировка. Готов повторить?!» — написал Малафеев.
Видео доступно на «Чемпионате».
Малафеев защищал цвета «Зенита» на протяжении всей карьеры, которая длилась с 1999 по 2016 год. С сине-бело-голубыми Вячеслав завоевал 13 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона России, три Кубка и три Суперкубка страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В сборную России экс-вратарь вызывался с 2003 по 2012 год.
Читайте также
- 25 февраля 2020
-
12:24
-
12:19
-
12:13
-
12:09
-
11:59
-
11:31
-
11:30
-
11:11
-
10:56
-
10:41
-
10:30
-
10:13
-
09:56
-
09:40
-
09:35
-
09:32
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
07:21
-
07:05
-
06:41
-
03:50
-
02:52
-
01:55
-
01:38
-
00:55
-
00:48
-
00:34
-
00:28
Партнерский контент