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«Локомотив» объявил о продлении контракта с Чорлукой

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Чорлукой
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Ведраном Чорлукой.

Новое соглашение «железнодорожников» с 34-летним хорватским футболистом рассчитано до лета 2021 года.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что контракт Чорлуки будет составлен по схеме «1+1». При этом зарплата игрока должна была уменьшиться в два раза.

Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»

Чорлука защищает цвета «Локомотива» с 2012 года. С «железнодорожниками» он становился чемпионом России, а также три раза завоёвывал Кубок и один раз Суперкубок страны. Ранее Ведран выступал за загребское «Динамо», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» и «Байер», а с 2006 по 2018 год вызывался в сборную Хорватии.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 5 жёлтых карточек.

Чорлука продлит контракт с «Локомотивом». Зарплата игрока уменьшится в два раза
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