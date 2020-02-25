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Федотов — о переходе Рами в «Сочи»: за красивые глазки в сборную Франции не берут

Федотов — о переходе Рами в «Сочи»: за красивые глазки в сборную Франции не берут
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о заключении контракта с французским защитником Адилем Рами.

«Если человек едет к нам в „Сочи“, значит он нацелен на решение определённых задач, мотивирован помочь команде. Исправить то положение, в котором мы находимся. По-другому быть не может. Но мы всегда говорим, что играют сильнейшие. В рабочем порядке он должен доказать свои способности на футбольном поле.

У него есть небольшое повреждение. Пока он не принимает участия в тренировочных сессиях. Но то, что это игрок с большой буквы, чемпион мира, хотя, может быть, не был особо задействован, но попасть в тот состав сборной Франции — для каждого футболиста это огромное достижение. Просто так за красивые глазки в сборную Франции не берут. Поэтому очень надеемся на него. Человек обладает хорошими качествами. Думаю, мы сделали ещё один шаг вперёд», — сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе «Сочи».

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