Федотов — о переходе Рами в «Сочи»: за красивые глазки в сборную Франции не берут

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о заключении контракта с французским защитником Адилем Рами.



«Если человек едет к нам в „Сочи“, значит он нацелен на решение определённых задач, мотивирован помочь команде. Исправить то положение, в котором мы находимся. По-другому быть не может. Но мы всегда говорим, что играют сильнейшие. В рабочем порядке он должен доказать свои способности на футбольном поле.



У него есть небольшое повреждение. Пока он не принимает участия в тренировочных сессиях. Но то, что это игрок с большой буквы, чемпион мира, хотя, может быть, не был особо задействован, но попасть в тот состав сборной Франции — для каждого футболиста это огромное достижение. Просто так за красивые глазки в сборную Франции не берут. Поэтому очень надеемся на него. Человек обладает хорошими качествами. Думаю, мы сделали ещё один шаг вперёд», — сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе «Сочи».

«Чувствовал, что это судьба». Рами рассказал о переходе в «Сочи»