«Чувствовал, что это судьба». Рами рассказал о переходе в «Сочи»

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал, как выбрал сочинский клуб в последний день трансферного окна.
«У меня был и второй вариант из России, но мой агент сказал мне: «Слушай, «Сочи» — новая команда. Там другой менталитет, и тебе там очень понравится. Будет круто, если ты окажешься там. Поверь мне, у тебя получится заиграть, ты будешь счастлив». А для меня это самое главное. Я играю, чтобы получать удовольствие.
Как состоялся мой переход? Я был дома и разговаривал с агентом из России. Сказал ему, что мне всё равно, что было в прошлом, что моя страсть футбол и я просто хочу играть. И он ответил мне: «Окей, есть вариант из России. Но у них трансферное окно закроется буквально завтра. Что будешь делать? Останешься в «Фенербахче» или уйдёшь сейчас?». Меня любили все одноклубники, персонал и фанаты. Но я хотел играть и сказал агенту, что еду. Он сказал мне взять лишь одну сумку, паспорт и ехать в консульство делать визу. Я сказал: «Без проблем». Чувствовал внутри, что это судьба. Я доверился своему агенту, себе и сразу поехал в консульство, потом в аэропорт и полетел в Москву», — сказал Рами пресс-службе сочинского клуба.
- 25 февраля 2020
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