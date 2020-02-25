28 февраля состоится прощание с экс-игроком ЦСКА Плахетко

В пятницу, 28 февраля, состоится прощание с бывшим защитником московского ЦСКА Марьяном Ивановичем Плахетко, который ушёл из жизни 22 февраля в возрасте 74 лет.

«Прощание с Марьяном Ивановичем Плахетко состоится в пятницу, 28 февраля, в футбольном крыле манежа ЛФК ЦСКА (Ленинградский проспект, 39, с. 1). Начало — в 11 часов», — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Плахетко — воспитанник львовского клуба «Трудовые резервы». Карьеру начал в львовских «Карпатах», затем перешёл в другой львовский клуб — СКА. В 1968 году стал игроком ЦСКА. Ради перехода в стан «армейцев» защитник отказался от приглашения донецкого «Шахтёра». За ЦСКА выступал на протяжении семи лет и перешёл в клуб «Мотор» из ГДР. В составе ЦСКА — чемпион СССР (1970). По окончании карьеры футболиста М.И. Плахетко работал в ЦСКА начальником команды и руководителем международного отдела.