28 февраля состоится прощание с экс-игроком ЦСКА Плахетко

В пятницу, 28 февраля, состоится прощание с бывшим защитником московского ЦСКА Марьяном Ивановичем Плахетко, который ушёл из жизни 22 февраля в возрасте 74 лет.
«Прощание с Марьяном Ивановичем Плахетко состоится в пятницу, 28 февраля, в футбольном крыле манежа ЛФК ЦСКА (Ленинградский проспект, 39, с. 1). Начало — в 11 часов», — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.
Плахетко — воспитанник львовского клуба «Трудовые резервы». Карьеру начал в львовских «Карпатах», затем перешёл в другой львовский клуб — СКА. В 1968 году стал игроком ЦСКА. Ради перехода в стан «армейцев» защитник отказался от приглашения донецкого «Шахтёра». За ЦСКА выступал на протяжении семи лет и перешёл в клуб «Мотор» из ГДР. В составе ЦСКА — чемпион СССР (1970). По окончании карьеры футболиста М.И. Плахетко работал в ЦСКА начальником команды и руководителем международного отдела.
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