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5 лучших голов 27-го тура английской Премьер-лиги. Видео

5 лучших голов 27-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 голов 27-го тура английской Премьер-лиги.

Открывает пятёрку защитник «Челси» Маркос Алонсо, точно пробивший низом в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1)

Защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхольт классно исполнил штрафной удар в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

Полузащитник «Саутгемптона» Стюарт Армстронг отправил мяч в пустые ворота во встрече с «Астон Виллой» (2:0).

Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота сделал дубль в матче с «Норвич Сити» (3:0). Один из голов он забил с близкого расстояния.

Замыкает список гол ударом через себя нападающего «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина в ворота «Арсенала» (2:3).

Видео доступно на «Чемпионате».

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

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