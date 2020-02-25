5 лучших голов 27-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 голов 27-го тура английской Премьер-лиги.



Открывает пятёрку защитник «Челси» Маркос Алонсо, точно пробивший низом в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1)



Защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхольт классно исполнил штрафной удар в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).



Полузащитник «Саутгемптона» Стюарт Армстронг отправил мяч в пустые ворота во встрече с «Астон Виллой» (2:0).



Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота сделал дубль в матче с «Норвич Сити» (3:0). Один из голов он забил с близкого расстояния.



Замыкает список гол ударом через себя нападающего «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина в ворота «Арсенала» (2:3).

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Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020