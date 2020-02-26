Стерлинг восстановился после травмы и сможет сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий «горожан» Рахим Стерлинг может принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Да, Рахим в форме. Он полностью восстановился, динамика его восстановления удивительна. Он сам говорил, что готов сыграть с „Вест Хэмом“ и „Лестер Сити“, но врачи посоветовали повременить с возвращением на поле. Сейчас он полностью готов играть», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Напомним, Стерлинг пропустил две недели из-за травмы. Форвард получил повреждение в матче английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2). Медицинское обследование выявило у английского игрока травму задней поверхности бедра.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск.
- 26 февраля 2020
-
00:39
-
00:29
-
00:14
- 25 февраля 2020
-
23:54
-
23:53
-
23:41
-
23:37
-
23:14
-
23:10
-
22:56
-
22:40
-
22:36
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
21:58
-
21:39
-
21:33
-
21:30
-
21:26
-
21:13
-
21:00
-
20:57
-
20:52
-
20:34
-
20:27
-
20:09
-
20:08
-
19:58
-
19:36
-
19:34
-
19:30
-
19:13
-
19:08
-
19:00