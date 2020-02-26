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Стерлинг восстановился после травмы и сможет сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов

Стерлинг восстановился после травмы и сможет сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий «горожан» Рахим Стерлинг может принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Да, Рахим в форме. Он полностью восстановился, динамика его восстановления удивительна. Он сам говорил, что готов сыграть с „Вест Хэмом“ и „Лестер Сити“, но врачи посоветовали повременить с возвращением на поле. Сейчас он полностью готов играть», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, Стерлинг пропустил две недели из-за травмы. Форвард получил повреждение в матче английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2). Медицинское обследование выявило у английского игрока травму задней поверхности бедра.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск.

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