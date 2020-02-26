Флик — о победе «Баварии» над «Челси»: мы очень счастливы
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды над лондонским «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Вся команда сыграла предельно дисциплинированно, мы очень счастливы. Полностью выполнил задачу на игру Мюллер: он отдавал правильные передачи сквозь оборону „Челси“ и создавал сопернику большие проблемы. Рад, что забил Левандовски — в его способности забивать в плей-офф не было и нет никаких сомнений. Что касается наших амбиций, то мы идём к большим целям маленькими шагами. Сейчас мы должны выйти в четвертьфинал, а там посмотрим», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между «Баварией» и «Челси» пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 18 марта.
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