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Флик — о победе «Баварии» над «Челси»: мы очень счастливы

Флик — о победе «Баварии» над «Челси»: мы очень счастливы
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды над лондонским «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вся команда сыграла предельно дисциплинированно, мы очень счастливы. Полностью выполнил задачу на игру Мюллер: он отдавал правильные передачи сквозь оборону „Челси“ и создавал сопернику большие проблемы. Рад, что забил Левандовски — в его способности забивать в плей-офф не было и нет никаких сомнений. Что касается наших амбиций, то мы идём к большим целям маленькими шагами. Сейчас мы должны выйти в четвертьфинал, а там посмотрим», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Баварией» и «Челси» пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 18 марта.

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