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Гризманн: иногда партнёры по команде не видят моих перемещений

Гризманн: иногда партнёры по команде не видят моих перемещений
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1). В этой встрече он забил гол.

«Мы приехали за победой и играли на победу, но сегодня этому было не суждено случиться. Сначала нам было трудно найти или создать пространство, пробить по воротам. Но чем больше мы видели, что они устают, тем больше нам удавалось давить и создавать шансы. Мне нужно работать над своей игрой: команде необходимо, чтобы я создавал ширину и повышал качество вертикальной игры. Иногда они видят мои перемещения, иногда нет. Я должен создавать свободные зоны. В первом тайме мне это не удавалось, а во втором всё получалось», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» состоится 18 марта в Барселоне.

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