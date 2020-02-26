Гвардиола объяснил, почему оставил Агуэро и Стерлинга в запасе на матч с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил выбор состава на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В стартовый состав «горожан» не попали Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» проходит в эти минуты в Мадриде. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

«Решил выпустить Габриэля Жезуса. Мог сделать выбор и в пользу Агуэро. Выбор был сделан в пользу такого состава по ряду причин. Если нужно будет внести изменения, сделаем это в ходе матча.

Фернандиньо так же хорош на стандартах, как и Николас Отаменди. Просто сейчас Фернандиньо не в лучшем физическом состоянии.

Рахим Стерлинг, возможно, мог бы сыграть все 90 минут. Но не уверен в этом, поэтому было принято такое решение», — приводит слова Гвардиолы BT Sport.