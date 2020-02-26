Гвардиола объяснил, почему оставил Агуэро и Стерлинга в запасе на матч с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил выбор состава на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В стартовый состав «горожан» не попали Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.
Матч «Реал» — «Манчестер Сити» проходит в эти минуты в Мадриде. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
«Решил выпустить Габриэля Жезуса. Мог сделать выбор и в пользу Агуэро. Выбор был сделан в пользу такого состава по ряду причин. Если нужно будет внести изменения, сделаем это в ходе матча.
Фернандиньо так же хорош на стандартах, как и Николас Отаменди. Просто сейчас Фернандиньо не в лучшем физическом состоянии.
Рахим Стерлинг, возможно, мог бы сыграть все 90 минут. Но не уверен в этом, поэтому было принято такое решение», — приводит слова Гвардиолы BT Sport.
- 26 февраля 2020
-
23:14
-
23:13
-
23:03
-
22:58
-
22:32
-
22:28
-
22:08
-
21:55
-
21:53
-
21:33
-
21:30
-
21:21
-
21:00
-
20:56
-
20:41
-
20:38
-
20:19
-
20:13
-
19:57
-
19:50
-
19:45
-
19:30
-
19:26
-
19:25
-
19:14
-
19:07
-
19:00
-
18:56
-
18:46
-
18:42
-
18:25
-
18:08Башкиров подписал контракт с «Заглембе» Эксклюзив
-
17:53
-
17:47
-
17:43