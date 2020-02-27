«Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки
Бразильский клуб «Фламенго» стал обладателем Суперкубка Южной Америки, обыграв по сумме двух матчей эквадорский «Индепендьенте дель Валье». Первая игра завершилась вничью 2:2, во второй встрече сильнее был «Фламенго», разгромивший соперника со счётом 3:0.
Забитыми мячами в ответном матче, проходившем на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, отметились Габриэл Барбоза, ранее выступавший за миланский «Интер», и Жерсон, отметившийся дублем. Второй гол он забил с передачи Витиньо, который провёл четыре сезона в составе ЦСКА.
В матче за Суперкубок Южной Америки играют победитель Кубка Либертадорес («Фламенго») и Южноамериканского Кубка («Индепендьенте дель Валье»). «Фламенго» завоевал этот трофей впервые в истории.
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