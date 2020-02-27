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«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сделали предложения «РБ Лейпциг» по Вернеру

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сделали предложения «РБ Лейпциг» по Вернеру
Футбол / Англия 0

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации The Athletic, немецкий футболист уже получил предложения от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», но ждёт решения «Ливерпуля», собирается ли клуб приобрести его. В его контракте присутствует пункт выкупа, который означает, что он может согласиться на переход за € 58 млн, если это будет согласовано с клубом до истечения крайнего срока в апреле. Ранее появилась информация, что мерсисайдский клуб предлагает немецкому футболисту контракт до сезона-2024/2025 с годовой зарплатой в € 8 млн плюс бонусы. Переговоры между клубами продолжаются, они не прочь заключить сделку.

В этом сезоне Тимо Вернер принял участие в 23 матчах в Бундеслиге. Нападающий сборной Германии забил 21 гол и стал автором 7 результативных передач.

«Ливерпуль» предложил Вернеру контракт до 2025 года
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