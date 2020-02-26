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«Ливерпуль» предложил Вернеру контракт до 2025 года

«Ливерпуль» предложил Вернеру контракт до 2025 года
Футбол / Англия 0

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер становится всё ближе к переходу в «Ливерпуль».

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере», мерсисайдский клуб предлагает немецкому футболисту контракт до сезона-2024/2025 с годовой зарплатой в € 8 млн плюс бонусы. Переговоры между клубами продолжаются, они не прочь заключить сделку.

Ранее источник сообщил, что «Ливерпуль» готов заплатить за Тимо Вернера сумму отступных, которая составляет € 58 млн. В таком случае английский клуб должен сделать это до апреля, иначе сумма отступных за футболиста возрастёт.

В этом сезоне Тимо Вернер принял участие в 23 матчах в Бундеслиге. Нападающий сборной Германии забил 21 гол и стал автором 7 результативных передач.

Вернер не исключил перехода в «Ливерпуль»
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