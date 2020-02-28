«Локомотив» победил «Зенит» в молодёжном первенстве, совершив камбэк за 5 минут

В 20-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Локомотив». Матч прошёл на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 1:2.
Уже на 5-й минуте хозяева вышли вперёд. Автором гола стал полузащитник Антон Бугорский. Вплоть до середины второго тайма гостям не удавалось поразить ворота соперника, однако затем они совершили камбэк. Сначала на 68-й минуте равенство в счёте восстановил хавбек Илья Грицак, а затем всего спустя пять минут отличился его партнёр по полузащите Вадим Карев.
«Локомотив», набрав 36 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства, однако может опуститься ниже по итогам тура. «Зенит» (33) располагается на четвёртой строчке.
Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2019/2020
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