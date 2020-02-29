Дель Пьеро: «Ювентус» — великая команда, но никто не думал, что Роналду перейдёт

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал, как отреагировал на переход форварда Криштиану Роналду из «Реала» в туринский клуб.
«О трансфере Роналду много говорили тем летом. Конечно, кто-то знал побольше, чем я, но я тоже имел некоторую информацию. Эта новость казалась невероятной. Безусловно, «Ювентус» — великая команда, но никто не думал, что Криштиану перейдет. И всё-таки он перешёл, к великой радости всех болельщиков футбола в Италии. Он помог сделать так, чтобы об итальянском футболе узнали ещё больше. Это очень важный переход. Все довольны, и я тоже», — сказал Дель Пьеро в эфире программы «Вечерний Ургант».
Напомним, Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн.
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