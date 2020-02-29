Аллегри может сменить Сарри в «Ювентусе»

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может сменить на посту главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, сообщает La Repubblica.
По данным источника, руководство «Ювентуса» может уволить Сарри в случае вылета туринцев из Лиги чемпионов и проигрыша в матче 26-го тура Серии А с «Интером».
Под руководством Аллегри «Ювентус» выиграл чемпионат Италии пять раз. Туринцы надеются, что летом смогут переманить наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. Приглашение Аллегри посреди сезона может стать кратковременным решением проблемы в ожидании Гвардиолы.
«Ювентус» неожиданно проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в матче с «Лионом» (0:1). После окончания встречи Сарри признался, что не может в полной мере донести свои идеи подопечным.
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