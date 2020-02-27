Сарри: я не могу донести до игроков «Ювентуса» важность быстрого перемещения мяча

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвёл итоги первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (0:1).

«Трудно объяснить, почему так произошло, но в первом тайме мы продвигали мяч слишком медленно, не было движения. Естественно, соперник пытался прессинговать, отбирать мяч и даже забил. Нам не хватало решимости и агрессии при атаке, а в течение 15 минут — в обороне. Нам не повезло пропустить, когда Де Лигт получил травму.

Второй тайм был лучше, но, этого недостаточно для матча Лиги чемпионов. Не знаю почему, но я не могу донести до игроков важность быстрого перемещения мяча. Это фундаментальные основы. Мы будем продолжать работать над этим, и рано или поздно эта концепция дойдет до них. Когда мяч ходит медленно, вы позволяете противнику закрывать вас, быть агрессивным и отбирать мяч назад. Я даже не думаю, что давление «Лиона» было таким сильным. Мы просто играли очень медленно, никогда не меняли темп, и когда это происходит, то, откровенно говоря, вряд ли вы что-то создадите.

Вчера на тренировке мяч перемещался в два раза быстрее, чем сегодня вечером. Должно быть наоборот. В последнее время мы много чего делаем не так, как на тренировках. Я не могу понять, почему на тренировках мяч двигался в два раза быстрее по сравнению с сегодняшним матчем», — сказал Сарри в интервью Sky Sport Italia.

Ответная встреча состоится 17 марта, во вторник. Матч будет проходить в Турине на стадионе «Альянц-Ювентус». Начало — в 23:00 мск.