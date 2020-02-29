Лэмпард: Виллиан выбрал не лучшее время, чтобы говорить о проблемах в переговорах с клубом

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о ситуации с продлением контракта нападающего лондонцев Виллиана. Ранее бразилец сообщил, что у него возникли разногласия с представителя клуба в ходе переговоров.



«Переговоры продолжаются. Возможно, он выбрал не лучшее время, чтобы говорить о проблемах в переговорах с „Челси“. Но мне задают вопросы каждые три дня, игроков осыпают вопросами после матчей, и им не всегда просто. Люди хотят получить какой-то ответ.



Мы продолжаем обсуждать контракт, но в данный момент я не хочу погружаться в это, так как сейчас в приоритете работа с командой. Я не хочу заглядывать слишком далеко. Именно поэтому заголовки в прессе на этой неделе огорчили меня. Мы работаем изо дня в день и не хотим перескакивать сразу к лету. В ситуации с Виллианом всё ещё впереди, ничего не завершено», — приводит слова Лэмпарда Football.London.

Виллиан: не знаю, смогу ли остаться в «Челси». У нас сложная ситуация в переговорах