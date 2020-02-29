Овчинников: у ЦСКА есть проблема стерильного владения

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1).
«В первом тайме имели территориальное преимущество, создали не так много моментов, играли медленно, нужно было побыстрее. Во втором пропустили ненужный гол, хорошо, забили в конце. Ничья лучше, чем поражение.
Стерильное владение? У нас есть эта проблема. Российский чемпионат специфический, многие играют от обороны. На сборах же в товарищеских матчах команды играют в открытый футбол. Не смогли сегодня перестроиться на российские реалии. Если бы забили первыми, могли и выиграть. Шкурин сыграл активно. Ждём, что он будет играть более остро, забивать. Он нападающий, мы от него этого и ждём», — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 29 февраля 2020
-
17:09
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:22
-
15:10
-
15:10
-
14:47
-
14:39
-
14:36
-
14:30
-
14:20
-
14:13
-
14:12
-
13:57
-
13:54
-
13:23
-
13:21
-
13:03
-
12:56
-
12:50
-
12:41
-
12:22
-
12:15