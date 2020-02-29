Овчинников: у ЦСКА есть проблема стерильного владения

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1).

«В первом тайме имели территориальное преимущество, создали не так много моментов, играли медленно, нужно было побыстрее. Во втором пропустили ненужный гол, хорошо, забили в конце. Ничья лучше, чем поражение.

Стерильное владение? У нас есть эта проблема. Российский чемпионат специфический, многие играют от обороны. На сборах же в товарищеских матчах команды играют в открытый футбол. Не смогли сегодня перестроиться на российские реалии. Если бы забили первыми, могли и выиграть. Шкурин сыграл активно. Ждём, что он будет играть более остро, забивать. Он нападающий, мы от него этого и ждём», — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.