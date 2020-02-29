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Сёмин: никаких оскорблений или грубых высказываний в адрес судьи с моей стороны не было

Сёмин: никаких оскорблений или грубых высказываний в адрес судьи с моей стороны не было
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал своё удаление в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:0).

«Ничего я судье не сказал. Я лишь показал ему, что этот игрок в третий раз делает нарушение и должен, наверное, за это получить жёлтую карточку. Никаких оскорблений, никаких грубых высказываний не было. Первая карточка? То же самое. Я выражал недовольство, и плюс был выход из разрешённой зоны. Я был недоволен тем, что Хёведес чисто отобрал мяч, а ему дали карточку. Можно сказать, что моё отсутствие на бровке не повлияло на команду. Можно сказать, что могло повлиять», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, Сёмин получил жёлтую карточку в начале матча, а через некоторое время был удалён.

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