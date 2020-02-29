Семак: в матче с «Локомотивом» было много спорных судейских решений
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 0:0.
«Если говорить о судействе, получится отдельный длительный диалог, поэтому я не буду его касаться. Думаю, люди, которые следили, разберут судейство. Было много спорных решений, а какими они были, наверное, решать другим людям.
Борьба за чемпионство есть. Мы прекрасно это знаем, и наше дело — играть и выигрывать. Очки будем считать, когда настанет подходящее время. Сегодня хотели выиграть, и мы сделали всё для победы, но этого оказалось недостаточно. Будем готовиться к следующим матчам», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Зенит» без Дзюбы выглядел не очень. Не помогло даже удаление Сёмина!
Юрия Сёмина удалили уже в первом тайме.
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