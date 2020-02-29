Чорлука: не показалось, что Малком — это космос для РПЛ

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).



«У меня небольшие проблемы с коленом. Думаю, через неделю всё будет нормально. Сегодня не успел сыграть последние пять минут.



Дерби — это не красивый футбол. Ничья была бы справедлива. Жаль, что не забили в концовке. Отставание от «Зенита», конечно, большое. Нам надо думать о предстоящих играх. На данный момент «Зенит» — фаворит. А мы попробуем биться до конца.



Даже не знаю, что произошло в ситуации с удалением Сёмина. Надо Палыча спрашивать. Он эмоциональный, получил удаление. Всегда важно, чтобы главный тренер находился на скамейке. Конечно, играть без Сёмина было не легче. Надеюсь, что это была его последняя красная карточка.



Дзюба — отличный игрок, самый опасный игрок «Зенита». Конечно, без него было легче. Показалось ли, что Малком — это космос чемпионата России? Нет», — передаёт слова Чорлуки корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Сёмин: одно очко в Петербурге — всегда движение вперёд