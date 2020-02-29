Сёмин: одно очко в Петербурге — всегда движение вперёд

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).
«В Петербурге с «Зенитом» очень сложно играть. Этот матч — не исключение. Мы провели очень хороший матч в обороне, меньше, чем обычно, создали действий в контратаках. Фактически одно, когда Алексей Миранчук не забил. В обороне вся команда сыграла блестяще. Одно очко в Петербурге — всегда движение вперёд. Удовлетворён действиями игроков.
У Чорлуки спазм передней мышцы. Думаю, всё нормально, ничего серьёзного нет.
После моего удаления мы всё равно держали связь с ассистентами. Игра, на мой взгляд, шла нормально, особенных, чересчур больших проблем не было, как обычно в Петербурге. Замена была одна, которую мы сделали сообща. Думаю, нормально.
Я очень доволен игрой Магкеева, игрой на сборах. Он своим трудом забронировал место на этот период. Был очень уверен, больше занимался оборонительной работой. Этот парень в мае прошлого года был подписан с большими сложностями. Удовлетворён тем, что он остался в «Локомотиве», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Зенита».
- 29 февраля 2020
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