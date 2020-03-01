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Б. Фернандеш шикарным дальним ударом сравнял счёт в матче с «Эвертоном»

Б. Фернандеш шикарным дальним ударом сравнял счёт в матче с «Эвертоном»
Футбол / Англия 0

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сравнял счёт в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм).

Фернандеш отличился на 31-й минуте. Португалец получил передачу от Неманьи Матича и нанёс неотразимый удар издали.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» проходит в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживает матч арбитр Крис Кавана. Ему ассистируют судьи на линиях Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный судья — Крейг Поусон. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед», набрав 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (36) — на 11-м месте.

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