Калверт-Льюин забил гол в ворота «МЮ» после ошибки де Хеа
Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин открыл счёт в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Форвард отличился на третьей минуте в результате ошибки голкипера манкунианцев Давида де Хеа.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» проходит в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживает матч арбитр Крис Кавана. Ему ассистируют судьи на линиях Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный судья — Крейг Поусон. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед», набрав 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (36) — на 11-м месте.
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 1 марта
Читайте также
- 1 марта 2020
-
17:37
-
17:19
-
17:16
-
17:08
-
16:32
-
16:15
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:25
-
15:24
-
15:14
-
15:10
-
14:59
-
14:57
-
14:53
-
14:47
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:03
-
13:51
-
13:30
-
13:26
-
13:23
-
13:18
-
13:13
-
12:59
-
12:52
-
12:34
-
12:18
-
11:54
-
11:34
-
11:29
-
11:20
Партнерский контент