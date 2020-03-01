Калверт-Льюин забил гол в ворота «МЮ» после ошибки де Хеа

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин открыл счёт в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Форвард отличился на третьей минуте в результате ошибки голкипера манкунианцев Давида де Хеа.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» проходит в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживает матч арбитр Крис Кавана. Ему ассистируют судьи на линиях Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный судья — Крейг Поусон. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед», набрав 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (36) — на 11-м месте.