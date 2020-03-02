Зидан: победа в матче с «Барселоной» ничего не меняет для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после победы в домашней встрече 26-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной» (2:0).

«Мы заслужили победу за всё, что сделали в нападении и защите. Набрали важные три очка в конце трудной недели. На самом деле это ничего не меняет, нам нужно продолжать в том же духе, мы будем сражаться до самого конца.

Рады, что одержали победу. Это была сложная неделя. Знали, что в матче с «Барселоной» у нас будет отличная возможность, мы выполнили всё, что отрабатывали. У нас возникли некоторые трудности, но мы заслужили победу.

Для «Реала» ничего не меняется. В будущем у нас будут трудные моменты и нас снова будут критиковать. Ничего нового», — приводит слова 47-летнего французского специалиста Goal.