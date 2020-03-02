«Барселона» отказалась от подписания Виллиана
«Барселона» больше не интересуется бразильским полузащитником «Челси» Виллианом, утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонский клуб больше не рассматривает бразильца в качестве трансферной цели, так как ближайшим летом ему исполнится 32 года. «Барселона» пыталась приобрести Виллиана летом 2019 года, но не сумела договориться с «Челси» по сумме трансфера.
Напомним, Виллиан не может договориться с «Челси» о продлении контракта, который истекает летом 2020 года. Клуб предложил ему двухлетнее соглашение, но бразилец хочет подписать контракт на три года.
В нынешнем сезоне 31-летний Виллиан принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором четырёх забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.
«Атлетико» готов подписать Виллиана
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