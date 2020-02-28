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«Атлетико» готов подписать Виллиана

«Атлетико» готов подписать Виллиана
Футбол / Англия 0

Вингер «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Форвард сборной Бразилии по-прежнему не продлил контракт с лондонским клуб, а его соглашение с «аристократами» истекает в июне текущего года. Футболист выступает за «Челси» с 2013 года.

По информации источника, мадридский «Атлетико» связался с представителями футболиста, чтобы показать свой интерес к бразильцу. В «Атлетико» видят в форварде замену полузащитнику Тома Лемару, который, как сообщается, не оправдал ожиданий испанского клуба. Сам Виллиан недавно заявил, что хотел бы остаться в Лондоне, даже если «Челси» не будет продлевать с ним контракт.

В текущем сезоне Виллиан принял участие в 34 матчах за «Челси». Бразилец забил 5 мячей и стал автором 5 результативных передач.

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