Генеральный директор «Фиорентины» настаивает на равных условиях для итальянских клубов

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне сообщил, что клуб настаивает на равных условиях для всех итальянских клубов после переноса некоторых встреч 26-го тура Серии А на 13 мая из-за распространения коронавируса.



«Это чрезвычайная ситуация. Конечно, в первую очередь мы должны думать о здоровье граждан. Но мы также просили о равных условиях для всех команд — как на поле, так и за его пределами. Чемпионат должен пройти спокойно. Я просил о встрече до среды, ведь мы находимся в ситуации, в которой наиболее важное, помимо здоровья людей, — это забота о Серии А, а не отдельных команд.



«Фиорентина» уважает правила, но итальянский футбол транслируют за границей, показывая, что в нём нет ни доверия, ни единства. В то же время итальянские команды пытаются показать себя иностранным инвесторам. И ради итальянского футбола мы должны прийти к общему решению», — приводит слова Бароне Football Italia.

Правительство Италии отменило все матчи в регионах с коронавирусом до 8 марта