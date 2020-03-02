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Генеральный директор «Фиорентины» настаивает на равных условиях для итальянских клубов

Генеральный директор «Фиорентины» настаивает на равных условиях для итальянских клубов
Футбол / Италия 0

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне сообщил, что клуб настаивает на равных условиях для всех итальянских клубов после переноса некоторых встреч 26-го тура Серии А на 13 мая из-за распространения коронавируса.

«Это чрезвычайная ситуация. Конечно, в первую очередь мы должны думать о здоровье граждан. Но мы также просили о равных условиях для всех команд — как на поле, так и за его пределами. Чемпионат должен пройти спокойно. Я просил о встрече до среды, ведь мы находимся в ситуации, в которой наиболее важное, помимо здоровья людей, — это забота о Серии А, а не отдельных команд.

«Фиорентина» уважает правила, но итальянский футбол транслируют за границей, показывая, что в нём нет ни доверия, ни единства. В то же время итальянские команды пытаются показать себя иностранным инвесторам. И ради итальянского футбола мы должны прийти к общему решению», — приводит слова Бароне Football Italia.

Правительство Италии отменило все матчи в регионах с коронавирусом до 8 марта
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