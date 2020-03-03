«Вулверхэмптон» попросил футболистов не делать селфи с фанатами из-за коронавируса
«Вулверхэмптон» выпустил свод рекомендаций для футболистов и персонала клуба в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Игроков и сотрудников клуба попросили избегать публичных встреч, обедов и других общественных мероприятий, а также временно не делать селфи с болельщиками и не раздавать им автографы.
В клубе признают, что этот шаг может разочаровать фанатов, но полагают, что это верное решение.
«Вулверхэмптон», набрав в 28 турах 42 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. Зафиксировано более 90 тысяч заболевших, из них более 3000 скончались.
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