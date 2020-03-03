Матчи «Валенсия» — «Аталанта» и «Хетафе» — «Интер» пройдут без зрителей из-за коронавируса

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья Рока сообщил, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта» и первая встреча 1/8 финала Лиги Европы «Хетафе» — «Интер» пройдут без зрителей.
«Баскетбольный матч «Валенсия» — «Олимпия Милан» 5 марта, футбольные встречи «Валенсия» — «Аталанта» 10 марта и «Хетафе» — «Интер» 19 марта, а также баскетбольный матч «Жирона" — «Венеция» в тот же день пройдут без зрителей.
Эти матчи, а также любые другие, которые соответствуют этой категории, пройдут за закрытыми дверями. Это согласованная мера, предписанная органами здравоохранения других стран, включая север Италии", — сказал Рока.
В результате вспышки коронавируса в Италии по состоянию на понедельник число погибших достигло 52, число подтвержденных случаев заболевания возросло до 1835.
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